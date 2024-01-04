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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İran saldırılara karşı misilleme yapacak mı? - 03.01.2024

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Giriş: 04.01.2024 00:00
Güncelleme:04.01.2024 00:21
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 3 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İran’daki terör saldırısında kaç ölü ve yaralı var? İran saldırılara karşı misilleme yapacak mı? Hamas liderini Lübnan’da öldüren İsrail şimdi de İran’ı mı vurdu? Kasım Süleymani’nin mezarı yakınındaki saldırıyı düzenleyen kim? Dün Lübnan bugün İran saldırılarının amacı bölgesel savaş mı? Bölgeyi ateşe verme planında kim, kiminle? Orta Doğu’da kim, kimi vuracak? MİT, Mossad’ı nasıl avladı? Mossad Türkiye’de kimi hedef alacaktı? İstihbarat savaşları artık görünür mü? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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