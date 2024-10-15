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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İran hangi senaryoya hazırlanıyor?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İran hangi senaryoya hazırlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 05:20
A Haber’de 14 Ekim tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; " Hizbullah İsrail'e saldırı düzenledi mi? İsrail'de yeni "7 ekim sendromu" mu? İsrail tankları Suriye'ye girdi mi? Deyrizor'daki ABD üssü saldırıya uğradı mı? ABD'den İsrail'e "vur emri" geldi mi? İran İsrail saldırılarından nasıl korunacak? ABD birlikleri savaşa girecek mi? İran hangi senaryoya hazırlanıyor?" sorularına yanıt arandı.
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