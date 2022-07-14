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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | İmamoğlu-Tatil-Afet denklemi

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Giriş: 14.07.2022 01:03
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, Ege'de peş peşe orman yangınları, İBB özeleştiri değil neden eleştiri yapıyor? Mesele sel-tatil mi, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu mu?, CHP Genel Merkezi İmamoğlu'na operasyon mu çekiyor?, CHP'de olası adayları yıpratma savaşı mı var?, ABD'de Joe Biden istenmeyen başkan mı oldu?, 6+1'li masada 'belirleyici güç' kim? sorularına yanıt arandı. 13 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı...
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