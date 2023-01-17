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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İmamoğlu İYİ Parti'ye mi geçiyor?

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Giriş: 17.01.2023 01:54
Güncelleme:17.01.2023 22:45
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündem ve ekonomide yer alan konular ele alındı. Programda "Babacan neden İHA-SİHA'ları hedef alıyor? 6'lı masadaki krizin perde arkasında ne var? İmamoğlu İYİ Parti rozeti mi takacak? Kılıçdaroğlu'nun Godfather pankartının arkasında mesaj ne?" sorularına yanıt arandı. İşte 16 Ocak 2023 tarihli programın tamamı…
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