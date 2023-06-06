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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – HÜDA PAR Genel Başkanı konuk oldu

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Giriş: 06.06.2023 01:39
A Haber’de 05 Haziran 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta bugün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu programın konuğu oldu. Seçim döneminden sonra yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda HÜDA PAR neden eleştirinin odağında? 15 bakan yenilendi, yeni kabine dünyaya ne mesaj veriyor? Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu sindirdi mi? CHP MYK’da kim, neden çizik yedi?” sorularına yanıt arandı….
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