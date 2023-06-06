28 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç – HÜDA PAR Genel Başkanı konuk oldu
A Haber’de 05 Haziran 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta bugün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu programın konuğu oldu. Seçim döneminden sonra yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda HÜDA PAR neden eleştirinin odağında? 15 bakan yenilendi, yeni kabine dünyaya ne mesaj veriyor? Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu sindirdi mi? CHP MYK’da kim, neden çizik yedi?” sorularına yanıt arandı….