Melih Altınok ile Sebep Sonuç – HDP’den “PKK millet ittifakını destekliyor itirafı” geldi

A Haber’de 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “İzmir’de seçim atmosferi nasıl? HDP’den “PKK millet ittifakını destekliyor” itirafı geldi mi? Son 10 gün: Anketler ve meydanlar ne diyor?” sorularına yanıt arandı.