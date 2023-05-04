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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – HDP’den “PKK millet ittifakını destekliyor itirafı” geldi

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Giriş: 04.05.2023 00:30
Güncelleme:04.05.2023 01:08
A Haber’de 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “İzmir’de seçim atmosferi nasıl? HDP’den “PKK millet ittifakını destekliyor” itirafı geldi mi? Son 10 gün: Anketler ve meydanlar ne diyor?” sorularına yanıt arandı.
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