A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde “Başkan Erdoğan Eskişehir’de gençlerle buluştu! ABD İran’ı vuracak mı? ABD-İran savaşı resmen başladı mı? Amerika hangi misillemeyi yapacak? Beyaz Saray kulislerinde neler oluyor? Büyük savaşın ateşi yakıldı? Tahran sokaklarında neler konuşuluyor? ABD’de adım adım bölünmeye doğru mu? Teksas başarabilir mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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