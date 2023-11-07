Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hamas İsrail güçlerini püskürtüyor mu?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 07 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Hamas İsrail güçlerini püskürtüyor mu? İsrail katliamına devam ediyor, meskun mahalde neler yaşanıyor? İsrail’in “Katliam Füzesi” yoruldu mu? Mahalle mahalle Gazze’de neler oluyor? Hamas temas hattını nerede kurdu? İsrail yeni paylaşım planı peşinde mi? Dünya başka bir savaşa mı hazırlanıyor? ABD bölgeye neden nükleer silah yığıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…