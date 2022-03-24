08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Gıda fiyatları neden artıyor? Yüksek fiyatların sebebi sonucu ne?
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Peki,Türkiye'nin barış diplomasisinde rolü ne? Putin mi düğmeye basar, Biden mı? Nükleer atışma çatışmaya dönüşür mü? Türkiye'nin tarım rotası ne? Gıda fiyatları neden artıyor? Yüksek fiyatların sebebi sonucu ne? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 23 Mart 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz