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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Gazze yeryüzünden siliniyor mu?

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Giriş: 21.11.2023 00:52
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Başkan Erdoğan konuşmasında hangi sinyalleri verdi? Gazze yeryüzünden siliniyor mu? İsrail’in katliam ordusunun yok etme planında yeni aşama ne? Netanyahu’dan Biden’a “tehdit” mi? Netanyahu daha fazla silah mı istiyor? İsrail’e destek Biden’ın sonu mu? Doğu Akdeniz’de asıl plan ne? Arjantin’in yeni başkanı Siyonist mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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