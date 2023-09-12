29 Haziran 2024, Cumartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – G20 Zirvesi sonrası neler olacak?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “G20 Zirvesi sonrası neler olacak? Başkan Erdoğan’ın küresel planı ne? Koridor rekabetinde kazanan kim olacak? Karabağ’da ne planlanıyor, Başkan Erdoğan Paşinyan’a ne dedi? İstanbul'daki taksi sorunu nasıl çözülecek?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…