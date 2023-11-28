09 Haziran 2024, Pazar
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Filistin neden Türkiye’yi ilgilendiriyor?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “ABD Başkanı Biden, ateşkes sonrası ne diyecek? Filistin neden Türkiye’yi ilgilendiriyor? Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz… Türkiye’nin bağı ne? Türkiye’nin güvenliği nereden başlıyor? İsrail’in Gazze’yi işgaliyle başlayan süreç nereyle devam edecek?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…