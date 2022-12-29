Melih Altınok ile Sebep Sonuç - EYT'ye ilişkin tüm merak edilenler

A Haber’de 28 Aralık 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT müjdesi değerlendirildi ve EYT'ye ilişkin tüm merak edilen sorulara yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...