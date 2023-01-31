Melih Altınok ile Sebep Sonuç - EYT düzenlemesinde son detaylar neler?

A Haber'de 30 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "6'lı masanın mutabakat metninin perde arkasında neler var? Masadan FETÖ'ye KHK teminatı mı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? EYT düzenlemesinde son detaylar neler? " sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...