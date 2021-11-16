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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir?

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Giriş: 16.11.2021 00:29
Güncelleme:16.11.2021 00:29
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber’de yayınlanan ve Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında yine gündemdeki ve yaşamdaki konular masaya yatırıldı. Programda Helalleşelim mi helalleşmeyelim mi? Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir? Estetik çılgınlığı psikolojik sorun mu? soruları ele alındı. Sebep Sonuç’un tamamını (15 Kasım 2021) ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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