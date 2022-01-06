28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 00:12
Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'di. CHP'de yaşananların perde arkasını anlatan Sevigen, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kemal Bey’in kendine güveni yok" dedi. Öte yandan Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanı adayı kavgası devam ediyor. Kulislerde sıklıkla konuşulan isimler Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül. Peki, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sevigen, CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. (5 OCAK 2022-MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ TAMAMI İZLE...)
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Daha Fazla Video Göster