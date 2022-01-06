Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den flaş açıklamalar

Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'di. CHP'de yaşananların perde arkasını anlatan Sevigen, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kemal Bey’in kendine güveni yok" dedi. Öte yandan Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanı adayı kavgası devam ediyor. Kulislerde sıklıkla konuşulan isimler Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül. Peki, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sevigen, CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. (5 OCAK 2022-MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ TAMAMI İZLE...)

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