12 Haziran 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen konuk oldu
27 Nisan 2022 tarihinde A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen konuk oldu. Sevigen Millet İttifakı içinde yaşanan aday krizi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...