25 Haziran 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'dan A Haber'e özel açıklamalar
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı. Programda Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş önemli açıklamalarda bulundu. Ateş, İmamoğlu büyükelçilerle neden görüşüyor? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? gibi sorulara yanıt verdi. 02 Şubat 2022 - (Çarşamba) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...