05 Kasım 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Esenyurt'ta neler oluyor?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Esenyurt'ta neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 04:59
A Haber’de 4 Kasım tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “ Terör soruşturmaları nasıl ilerleyecek? Esenyurt'ta neler oluyor? ABD seçimleri 6 Kasım sabahı bitecek mi? Devasa ABD yığınağı neyin hazırlığı?" sorularına yanıt arandı.
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