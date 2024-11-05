Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Esenyurt'ta neler oluyor?

A Haber’de 4 Kasım tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “ Terör soruşturmaları nasıl ilerleyecek? Esenyurt'ta neler oluyor? ABD seçimleri 6 Kasım sabahı bitecek mi? Devasa ABD yığınağı neyin hazırlığı?" sorularına yanıt arandı.