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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu A Haber'de

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Giriş: 27.01.2022 00:45
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Göksu, İstanbul'da kar temizleme konusunda yaşanan başarısızlığı, Ekrem İmamoğlu'nun kar küreme ekiplerinin başında olması gerekirken balıkçıya giderek yemek yemesini yorumladı. Göksu ayrıca İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iddialarına da yanıt verdi. İşte 26 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...
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