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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Erdoğan girdiği her seçimi nasıl kazandı?

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Giriş: 30.05.2023 01:38
Güncelleme:30.05.2023 01:38
A Haber’de 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda “Erdoğan girdiği her seçimi nasıl kazandı? Kılıçdaroğlu istifaya mı hazırlanıyor? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?" sorularına yanıt arandı…
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