24 Nisan 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Erdoğan - Biden görüşmesinde ne konuşulacak?
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Peki, İsrail ile ilişkilerde yeni dönem mi? Ukrayna üzerinden enerji savaşı mı başlıyor? Ukrayna ne kadar dayanabilir? Erdoğan - Biden görüşmesinde ne konuşulacak? Rus ordusu Kiev'e mi giriyor? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 09 Mart 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…