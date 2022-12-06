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Melih Altınok ile Sebep Sonuç- Enflasyon ne zaman düşecek?

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Giriş: 06.12.2022 00:26
A Haber'de 05 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta “Enflasyon ne zaman düşecek? Küçük yatırımcı nelere yönelmeli? CHP'nin adayı kim olacak? Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu?”sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz..
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