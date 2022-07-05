14 Mayıs 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı?
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Ekonomide yeni paketler açıklanacak mı? Enflasyonda düşüş ne zaman? 128 milyar dolar yalanı nasıl başladı, nasıl bitti? 6'lı masada aday profili krizi mi var? sorularına yanıt arandı. 4 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı...