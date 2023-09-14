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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Giriş: 14.09.2023 00:57
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 13 Eylül 'de yayımlanan bölümünde; “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Fahiş fiyatlara nasıl dur denilecek? Etiketlere ‘alış-satış fiyatı’ yazılacak mı? Fahiş fiyatlara karşı hangi adımlar atılıyor" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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