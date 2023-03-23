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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?

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Giriş: 23.03.2023 01:46
Güncelleme:23.03.2023 01:46
A Haber’de 22 Mart 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Ağıralioğlu'nun sözlerinin perde arkasında ne var? Kaftancıoğlu'nun tartışılan HDP-PKK sözlerinin detayları neler? En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?” sorularına yanıt arandı.
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