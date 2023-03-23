Melih Altınok ile Sebep Sonuç - En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?

A Haber’de 22 Mart 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Ağıralioğlu'nun sözlerinin perde arkasında ne var? Kaftancıoğlu'nun tartışılan HDP-PKK sözlerinin detayları neler? En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?” sorularına yanıt arandı.