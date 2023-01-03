Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Emekli ve memur zamları ne kadar olacak?

A Haber'de 02 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Kılıçdaroğlu-Baykal görüşmesinin perde arkasında ne var? Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak? Seçim ne kadar öne alınacak?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...