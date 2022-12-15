Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreci nasıl işleyecek?

A Haber'de 14 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreci nasıl işleyecek? İmamoğlu 2023'te aday olabilecek mi? Yargı süreci ne kadar sürecek? " sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…