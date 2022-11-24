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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? TSK'nın terör yuvalarına kara harekatı ne zaman?

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Giriş: 24.11.2022 01:43
A Haber'de 23 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta "5,9'luk Düzce depremi muhtemel büyük İstanbul depremini tetikler mi?" , "Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın terör yuvalarına kara harekatı ne zaman?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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