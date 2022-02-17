11 Temmuz 2024, Perşembe
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Programda 6 muhalefet liderinin görüşmesinin arka planı ne? DSP hangi ittifak içinde yer alacak? Yeni ittifaklar mümkün mü? HDP faşist mi solcu mu? gibi konular ve sorular ele alındı. İşte 16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...