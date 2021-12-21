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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Dolar ve altındaki sert düşüşün sebebi ne?

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Giriş: 21.12.2021 01:28
Güncelleme:21.12.2021 01:29
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programda Ekonomide tarihi kararların perde arkasında ne var? Dolarda yaşanan sert düşüşün nedeni ne? 5'li ekonomi paketinin detayları neler? sorularına yanıt arandı. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Aralık 2021 - Pazartesi günkü yayınınını tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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