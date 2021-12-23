14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi? | Fiyatlara “indirim güncellemesi” gelecek mi?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi? | Fiyatlara “indirim güncellemesi” gelecek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 00:13
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı.Türkiye'nin dövize karşı hamleleri sonrası yaşananların ele alındığı programda; Fiyatlara “indirim güncellemesi” gelecek mi?, Düşen kur etiketlere ne zaman yansıyacak?, "Kur korumalı TL mevduatı” nasıl çalışacak?, Yeni mevduat sistemi neler getiriyor?, Dolar daha da düşecek mi?, Kurun düşmesinden kim, neden rahatsız oldu? sorularına yanıt arandı. Sebep Sonuç'ta Gazeteci Gaffar Yakınca, Prof. Dr. Cemal Zehir, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Doç. Dr. Cüneyt Dirican yaşanan sürece dair önemli yorumlarda bulundular. 22 Aralık 2021- (Çarşamba) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
Daha Fazla Video Göster