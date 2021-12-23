Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi? | Fiyatlara “indirim güncellemesi” gelecek mi?

A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı.Türkiye'nin dövize karşı hamleleri sonrası yaşananların ele alındığı programda; Fiyatlara “indirim güncellemesi” gelecek mi?, Düşen kur etiketlere ne zaman yansıyacak?, "Kur korumalı TL mevduatı” nasıl çalışacak?, Yeni mevduat sistemi neler getiriyor?, Dolar daha da düşecek mi?, Kurun düşmesinden kim, neden rahatsız oldu? sorularına yanıt arandı. Sebep Sonuç'ta Gazeteci Gaffar Yakınca, Prof. Dr. Cemal Zehir, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Doç. Dr. Cüneyt Dirican yaşanan sürece dair önemli yorumlarda bulundular. 22 Aralık 2021- (Çarşamba) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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