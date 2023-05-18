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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Depremzedeler neden hedef alınıyor?

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Giriş: 18.05.2023 01:44
A Haber’de 17 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda; “Depremzedeler neden hedef alınıyor? Almanya'da FETÖ ağı nasıl çalışıyor? CHP'de iç hesaplaşma mı?” sorularına yanıt arandı…
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