Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Depremzedeler neden hedef alınıyor?

A Haber’de 17 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda; “Depremzedeler neden hedef alınıyor? Almanya'da FETÖ ağı nasıl çalışıyor? CHP'de iç hesaplaşma mı?” sorularına yanıt arandı…