Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Programda Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu, Rusya - Ukrayna krizi, Elektrik faturalarında yeni düzenleme, İsrail ile ilişkilerde yeni dönem gibi konular ele alındı. İşte 07 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı....