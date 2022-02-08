30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2022 01:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Programda Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu, Rusya - Ukrayna krizi, Elektrik faturalarında yeni düzenleme, İsrail ile ilişkilerde yeni dönem gibi konular ele alındı. İşte 07 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı....
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
Putin intikamı kimden alacak?
Putin intikamı kimden alacak?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Daha Fazla Video Göster