Melih Altınok ile Sebep Sonuç | CHP’ye değişim gelir mi?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?” , “Seçmen CHP’de ‘değişim’ mi diyor, ‘devam’ mı diyor?” , “Fahiş kiraya yeni düzenleme ne olacak?” “Temmuzda kimin maaşı ne kadar olacak?” , “2023 Temmuz asgari ücreti ne kadar olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…