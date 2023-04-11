Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP'nin tartışılan vekil adayları kimler?

A Haber’de 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Milletvekili listelerinde son durum ne? CHP'nin tartışılan vekil adayları kimler? AK Parti'deki liste devrimi nasıl gerçekleşti? ” sorularına yanıt arandı.