Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP'nin 2023 adayı kim olacak?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda Marmaris'teki yangında son durum ne? Yangında sabotaj ihtimali var mı? CHP'nin 2023 adayı kim olacak? CHP ve İYİ Parti neden ters düştü? Ankara kulislerinde son durum ne? sorularına yanıt arandı. 22 Haziran 2022 tarihli programın tamamı...