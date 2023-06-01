Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP’de kritik MYK yarın! Kim, kiminle hareket edecek?

A Haber’de 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda 28 Mayıs yenilgisi sonra muhalefeti neler bekliyor? Kim “Kılıçdaroğlu gitsin”, kim “Kılıçdaroğlu kalsın” diyor? Kılıçdaroğlu “Gi-di-yo-rum” der mi? CHP’de kritik MYK yarın! Kim, kiminle hareket edecek? İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu karşısında şansı var mı?" sorularına yanıt arandı…