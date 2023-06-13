07 Temmuz 2024, Pazar
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP'de ekip savaşları mı?
A Haber’de 12 Haziran 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Seçimin ardından CHP’deki son durum ele alındı. Programda, “Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday mı olacak? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak mı? CHP'de ekip savaşları mı? Akşener istifalara ne diyecek? " sorularına yanıt arandı….