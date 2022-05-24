Melih Altınok ile Sebep Sonuç | CHP'de "Atatürksüz miting" tartışması

A Haber'de hafta içi her akşam yayınlanan sevilen programı ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta; Meral Akşener'in "Abdülhamid" sözleri, CHP'de "Atatürksüz miting" tartışması, Yunanistan'daki ABD üsleri kime tehdit?, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası "Yunan Başbakan Miçotakis nereye nasıl üs kuruyorsa kurdursun" çıkışı ve yankıları yorumlandı. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan programın tamamı...

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