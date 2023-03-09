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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP-İYİ Parti-HDP iş birliği mi?

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Giriş: 09.03.2023 00:59
A Haber ekranlarında 8 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda "Deprem sürecinde kim nasıl sınav veriyor? Geçen 1 ayda hükümet neler yaptı muhalefet neleri tartıştı?, Kılıçdaroğlu ‘seçenek’ mi, ‘mahukimiyet’ mi?, 14 Mayıs‘a doğru kimin ne planı var?, HDP ‘Kılıçdaroğlu sofrası’na oturdu mu? CHP-İYİ Parti-HDP iş birliği mi?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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