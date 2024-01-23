A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 22 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı? DEM Parti’den Başak Demirtaş aday olacak mı? CHP’de seçim sonrası olağanüstü Kurultay mı? Rusya-NATO karşı karşıya mı gelecek? ABD’nin Karadeniz’e yerleşme planı ne? “Gazze Kasapları” ne olacak? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…