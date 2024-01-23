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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı? - 22.01.2024

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Giriş: 23.01.2024 00:03
Güncelleme:23.01.2024 00:47
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 22 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı? DEM Parti’den Başak Demirtaş aday olacak mı? CHP’de seçim sonrası olağanüstü Kurultay mı? Rusya-NATO karşı karşıya mı gelecek? ABD’nin Karadeniz’e yerleşme planı ne? “Gazze Kasapları” ne olacak? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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