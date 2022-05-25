Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’de flaş açıklamalar

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonu hakkında neler düşünüyor? Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinde son durum ne? 4 bakanlığın kira zirvesinden ne çıktı? 81 ile sosyal konut projesinde son durum ne? İstanbul büyük depreme hazır mı? Gündemde yer alan bu önemli sorulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt verdi. Bakan Kurum son dönemde artan fahiş kira konusunda Başkan Erdoğan'ın 10-15 gün içinde ev sahibi ve kiracıların da memnun kalacağı yeni düzenlemeyi duyuracağını açıkladı.