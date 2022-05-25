11 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’de flaş açıklamalar
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonu hakkında neler düşünüyor? Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinde son durum ne? 4 bakanlığın kira zirvesinden ne çıktı? 81 ile sosyal konut projesinde son durum ne? İstanbul büyük depreme hazır mı? Gündemde yer alan bu önemli sorulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt verdi. Bakan Kurum son dönemde artan fahiş kira konusunda Başkan Erdoğan'ın 10-15 gün içinde ev sahibi ve kiracıların da memnun kalacağı yeni düzenlemeyi duyuracağını açıkladı.