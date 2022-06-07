Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de asgari ücrette ara zam, 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarını değerlendirdi. Öte yandan gündem, ekonomi ve siyasete dair yaşananları TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, eski Bakan Bülent Akarcalı, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Ekonomist Nejat Özonay yorumladı. 6 Haziran 2022 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamını ahaber.com.tr’den izleyeblirsiniz…

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