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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – Çalışma bakanı “emekliler” için ne dedi?

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Giriş: 21.09.2023 01:11
Güncelleme:21.09.2023 01:17
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Eylül Çarşamba günü yayımlanan bölümünde; “Çalışma bakanı “emekliler” için ne dedi? Emekli maaşında rakam netleşti mi? Ermenistan’da iç savaş ihtimali var mı? Karabağ üzerinde kimin nasıl bir planı var?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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