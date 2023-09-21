Melih Altınok ile Sebep Sonuç – Çalışma bakanı “emekliler” için ne dedi?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Eylül Çarşamba günü yayımlanan bölümünde; “Çalışma bakanı “emekliler” için ne dedi? Emekli maaşında rakam netleşti mi? Ermenistan’da iç savaş ihtimali var mı? Karabağ üzerinde kimin nasıl bir planı var?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…