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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Bu yıl ekonomide neler olacak? - 01.01.2024

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Giriş: 02.01.2024 01:12
Güncelleme:02.01.2024 01:22
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 1 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Gazze’ye destek buluşması nasıl yankılandı? Siyaset ve toplumda nefret söylemleri artıyor mu? Sistematik ‘ırkçılık’ mı yapılıyor? Nefret söylemlerinin asıl nedeni ne? Emekli, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Bu yıl ekonomide neler olacak? AK Parti’nin adayları belli oldu mu? Seçim 2024: Seçmenin beklentisi ne? İsrail’in saldırısı ve Hamas’ın direnişi ne zamana kadar sürecek?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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