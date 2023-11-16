28 Mayıs 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Bölgesel çatışma mı nükleer savaş mı?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 15 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Gazze Şifa Hastanesi üzerinden ‘küresel tiyatro’ mu oynanıyor? İsrail’in Gazze’yi yok etme planı nasıl devam edecek? Gazze yeryüzünden siliniyor mu? İsrail Gazze’nin güneyine mi giriyor? Bölgesel çatışma mı nükleer savaş mı? Ülkelerin yaptırım gücü ne? The Economist ne mesaj vermek istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…