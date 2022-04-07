Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Başkan Erdoğan'ın enflasyon mesajı ne anlam taşıyor?

A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Peki, Erdoğan'ın enflasyon mesajı ne anlam taşıyor? Üreticiden zincir marketlere gelene kadar oluşan fiyat uçurumunun sebepleri neler? 20 kalem üründe fiyatlar nasıl sabitlenecek? Muhalefette adaylık savaşı mı? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 06 Nisan 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.