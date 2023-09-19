Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Başkan Erdoğan-Elon Musk ne konuştu?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 18 Eylül 'de yayımlanan bölümünde; “Başkan Erdoğan-Elon Musk ne konuştu? Musk’tan trilyon dolarlık yatırım mı? BM ne yapmalı işlevi ne olmalı? Türkiye BM’deki köklü değişim için öncü olabilir mi" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…