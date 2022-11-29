Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Aynı üründe 3 farklı fiyat nasıl oluyor?

A Haber'de 28 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta “Aynı üründe 3 farklı fiyat nasıl oluyor? Pahalılıkta hedef seçimi etkilemek mi? Temel gıdada etiketleri kim şişiriyor? Kaftancıoğlu ‘İmamoğlu şizofren’ dedi mi? 6’lı masanın anayasa teklifinde ne var? Akşener Ağıralioğlu’nun kulağını çeker mi?“ sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...